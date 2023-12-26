Две бани горели в Мангистау

За прошедшую неделю, с 18 по 24 декабря, подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 27 раз: из них на пожары – 3, на случаи горения – 17, на проведение аварийно-спасательных работ – 5, также зарегистрировано два неподтвержденных сигнала.