Две бани горели в Мангистау

За прошедшую неделю, с 18 по 24 декабря, подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 27 раз: из них на пожары – 3, на случаи горения – 17, на проведение аварийно-спасательных работ – 5, также зарегистрировано два неподтвержденных сигнала.
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