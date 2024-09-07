Строительство жилья на Дальнем Востоке выросло

Строительство жилья на Дальнем Востоке за пять лет выросло в три раза. Мария Перова, директор департамента развития приоритетных территорий, отметила, что каждая вторая квартира строится по программе «Дальневосточная ипотека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии