В России организуют мониторинг цен на продукты

Главная цель — не допустить внезапного удорожания хлеба, молока, овощей и других позиций, от которых напрямую зависит семейный бюджет Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает создание системы мониторинга цен на продукты питания на всем протяжении их производства и реализации.