В России организуют мониторинг цен на продукты

Главная цель — не допустить внезапного удорожания хлеба, молока, овощей и других позиций, от которых напрямую зависит семейный бюджет Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает создание системы мониторинга цен на продукты питания на всем протяжении их производства и реализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии