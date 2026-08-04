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В России организуют мониторинг цен на продукты

В России организуют мониторинг цен на продукты

Главная цель — не допустить внезапного удорожания хлеба, молока, овощей и других позиций, от которых напрямую зависит семейный бюджет Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает создание системы мониторинга цен на продукты питания на всем протяжении их производства и реализации.

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