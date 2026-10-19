ВСУ заявили о первой в мире эвакуации раненого с поля боя с помощью летающего беспилотника. Украинские военные сообщили, что впервые применили летающий дрон для эвакуации раненого военнослужащего с передовой.
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