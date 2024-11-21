Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лилия дрогочинская (Титова)
    Затулина нужно выгнать из депутатов и назначить учителем в класс, где одни чурочки сидят, которые ни слова по-русски ...Предложения по на...
  • Балу -
    Диалог надо было вести в декабре 2021, а не теперь, когда вы - пиндосы и подпиндосники - довели ситуацию до полного а...Опомнились: Пента...
  • Сима Хостелиди
    Видимо у него с зарплатой все в порядке. А то что народ из своих кровных выделяет и армии и детям- его это не волнует...Предложения по на...

Пётр Толстой не сдержал эмоций, увидев надпись в книжных магазинах над Пушкиным и Достоевским: "Это что такое?"

Пётр Толстой не сдержал эмоций, увидев надпись в книжных магазинах над Пушкиным и Достоевским: "Это что такое?"

Депутат Госдумы Пётр Толстой рассказал о том, как посетил одни из московских книжных магазинов. Не сдержав эмоций, рассказал, какие именно надписи на полках, где стоят Пушкин и Достоевский, вызвали неоднозначные эмоции: "Это что такое?" Во время эфира на Радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Пётр Толстой, не сдержав эмоций, рассказал о своём недавнем походе в книжный магазин и что вызвало его возмущение: "В Москве полки, где стоят Пушкин, Достоевский, Куприн, и сверху написано: "книги российских писателей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх