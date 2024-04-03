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  • валерий двойнишников
    Нет, нет Помойлов, все под контролем....а вот у тебя замполит, с интеллектом беда.Запад собрался су...
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    полный восторг!огромных успехов  северо- корейскому народу!!!КНДР испытала бал...

КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой

КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой2 апреля успешно провела испытание новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета.

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Комментарии
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Наталия
Маленькая Северная Корея , это пример для  всех государств того,  как можно и нужно вести себя под неослабевающим давлением Запада.
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14 час.
ВП
Владислав Петряев
Маленькая по территории, но великая по своей духовности, бесстрашия и военному могуществу страна!!! Как не восхищаться её достижениям и её мудрому руководителю Ким Чен Ыну
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13 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
полный восторг!огромных успехов  северо- корейскому народу!!!
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10 час.

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