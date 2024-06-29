Врач рассказала, как часто можно употреблять окрошку

Летом многие россияне наслаждаются традиционным блюдом – окрошкой. Это освежающее блюдо, которое содержит белки, жиры, углеводы и большое количество клетчатки, является питательным и полезным для организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии