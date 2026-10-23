© Mahmood2026/Shutterstock/FOTODOMЕсли установить молниеприемник, но не соединить его с землей надежным проводником, эффект будет обратным: молния ударит прямо в дом, и ток пойдет по стенам, предупредил в беседе с «Газетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-командир ВСУ ...
- ВМ Военэксперт Данды...
- Актриса Волкова з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым