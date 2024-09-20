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Татар-информ

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Фарид Мухаметшин избран председателем Госсовета РТ седьмого созыва

Фарид Мухаметшин избран председателем Госсовета РТ седьмого созыва

Председателем Государственного Совета Татарстана седьмого созыва избран Фарид Мухаметшин. Решение было принято на первом заседании парламента нового созыва, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов – 85 человек.

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