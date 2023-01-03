Uspei.com

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Помню тебя, тварь хохляцкая. Люськой! Так вот, Люська! На тебе и на твоей поганой странёшке Путин давно уже поставил ...“Планы Путина хор...
  • Вадим Диканский
    Вот ведь "Маймуно виришвило"! 😂“Планы Путина хор...
  • Лидия Санникова
    Главный сатанист украины клоун-наркоман...Зеленский лишил г...

Офицер спецназа Росгвардии рассказал о проведении зачисток в ходе спецоперации на Украине

Офицер спецназа Росгвардии рассказал о проведении зачисток в ходе спецоперации на Украине

Во время проведения СВО на Украине часто случается так, что люди якобы пытаются помочь российским силовикам выявить украинских агентов, а на самом деле хотят с их помощью урегулировать конфликт с соседями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх