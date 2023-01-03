Офицер спецназа Росгвардии рассказал о проведении зачисток в ходе спецоперации на Украине

Во время проведения СВО на Украине часто случается так, что люди якобы пытаются помочь российским силовикам выявить украинских агентов, а на самом деле хотят с их помощью урегулировать конфликт с соседями.
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