Судьба УГПИ решена: уссурийский вуз подготовит не только учителей

Филиал ВГУЭС, открытый на базе бывшего УГПИ, в 2022 году начнет приемную кампанию. При этом студентов будут набирать не только на педагогические специальности.
Популярные статьи
- Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЮВО уничтожили цели на двусторонних учениях в Чечне
- Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
Свежие комментарии