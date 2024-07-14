Интеллект по наследству: у людей с какой группой крови рождаются самые умные дети

Ученые давно изучают взаимосвязь между наследственностью и способностями человека. В результате многолетних исследований было сделано немало открытий, которые позволяют нам лучше понять, как передаются таланты от родителей к детям.
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