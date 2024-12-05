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Русская весна

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Осквернивший мемориал в Судже литовец лишился всех спонсоров

Осквернивший мемориал в Судже литовец лишился всех спонсоров

Литовский активист Валдас Барткевичюс*, который осквернил воинский мемориал в Курской области, сообщил о потере поддержки ряда спонсоров, которые ранее финансировали его закупку транспорта для ВСУ.

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Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Пристрелить гадину, это не человек.
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17 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Выловить эту нечисть и повесить!
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Бог не тимошка,видит немножко! Это для него только начало
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16 час.

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