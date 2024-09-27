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Девочки вымогали деньги у 15-летней школьницы в Алматинской области

Девочки вымогали деньги у 15-летней школьницы в Алматинской области

Родителей несовершеннолетних девочек привлекли к ответственности. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы установили и привлекли к ответственности.

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