Как тревога и депрессия влияют на уверенность в себе — исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на то, почему люди с тревогой и депрессией часто испытывают постоянную низкую уверенность в своих способностях, несмотря на положительные отзывы и успехи.
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