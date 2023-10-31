Три номинанта "Народного знака качества" получили предупреждения

Накручивать голоса в нашем проекте нельзя, а вот обращаться к своей аудитории – сколько хотите Три компании получили предупреждения от организаторов премии "Народный знак качества" – информационного портала amic.
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