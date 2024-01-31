Ввоз иномарок через Владивосток вырос в 1,5 раза за год

Россияне в 2023 году ввезли в страну в полтора раза больше иномарок, чем годом ранее. Для более быстрого оформления машин таможенные посты перевели на ежедневный график работы, сообщили в Федеральной таможенной службе.
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