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Мюллер поздравил «Барсу» с победой в класико: «С удовольствием посмотрел это потрясающее представление. Снимаю шляпу»

Томас Мюллер поздравил «Барселону» с победой над «Реалом». Каталонский клуб разгромил «Мадрид» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0) в 29-м туре чемпионата Испании.

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