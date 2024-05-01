Сенат США одобрил запрет на импорт низкообогащенного урана из России

Сенат США одобрил законопроект о введении запрета на импорт российского обогащенного урана. По данным Bloomberg, Россия поставляет США почти четверть от всего объема обогащенного урана, что делает ее "иностранным поставщиком №1".
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