Сотрудники закрытого в Германии Русского дома прилетели в Москву

Сотрудники Русского дома, закрытого в Германии, прибыли в Москву. Об этом сообщило «РИА Новости». / Источник: (с) ИА РегнумСамолет, на борту которого находились сотрудники Русского дома в Берлине, совершил посадку в аэропорту Москвы.