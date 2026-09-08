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Сотрудники закрытого в Германии Русского дома прилетели в Москву

Сотрудники закрытого в Германии Русского дома прилетели в Москву

Сотрудники Русского дома, закрытого в Германии, прибыли в Москву. Об этом сообщило «РИА Новости». / Источник: (с) ИА РегнумСамолет, на борту которого находились сотрудники Русского дома в Берлине, совершил посадку в аэропорту Москвы.

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