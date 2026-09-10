Ни Богомолов, ни Певцов, ни Бояков: кто стал и. о. ректора ГИТИСа

ГИТИС определился с новым руководителем после ухода с поста предыдущего ректора. На должность претендовали сразу несколько известных деятелей культуры — среди возможных кандидатов называли Константина Богомолова, Дмитрия Певцова и Эдуарда Боякова.
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