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Ни Богомолов, ни Певцов, ни Бояков: кто стал и. о. ректора ГИТИСа

Ни Богомолов, ни Певцов, ни Бояков: кто стал и. о. ректора ГИТИСа

ГИТИС определился с новым руководителем после ухода с поста предыдущего ректора. На должность претендовали сразу несколько известных деятелей культуры — среди возможных кандидатов называли Константина Богомолова, Дмитрия Певцова и Эдуарда Боякова.

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