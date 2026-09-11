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Газета.ру

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В Ленобласти неизвестные облили красной краской автомобиль BMW

В Ленобласти неизвестные облили красной краской автомобиль BMW

В Мурино неизвестные облили красной краской автомобиль BMW. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.«Может подрезали кого или чуть не сбили на пешеходном переходе, как вариант, просто так такие поступки не совершают, обычно краской шубы обливают, которые из натурального меха, а машины, скорее всего, она с сыном кого-то огорчила», — предположил в комментариях один из пользователей.

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