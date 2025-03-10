Спецдокладчик ООН сравнила отсутствие санкций против Израиля с геноцидом

Отсутствие санкций против Израиля и запрета на поставки оружия в эту страну — это содействие геноциду, заявила спецдокладчик ООН по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе 10 марта в соцсети Х.
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