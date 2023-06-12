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В Новой Москве убит депутат из Югры Александр Колодич, его супруга ранена

В Новой Москве убит депутат из Югры Александр Колодич, его супруга ранена

В Новой Москве убит депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Александр Колодич.Колодичу было 58 лет.

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