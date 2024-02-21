Продажи японской ролевой игры Tales of Arise превысили 3 млн копий Компания Bandai Namco ...

Продажи японской ролевой игры Tales of Arise превысили 3 млн копийКомпания Bandai Namco объявила о том, что последняя часть франшизы Tales of, Tales of Arise, была продана в количестве более трех миллионов копий по всему миру.
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