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Бюджет «Жетысу» на сезон-2022 составил 800 млн. тенге. Цель – выйти в КПЛ

В футбольном клубе «Жетысу» состоялась ознакомительная встреча вновь назначенного директора клуба Калмухамета Донсебаева с административными сотрудниками футбольного клуба и тренерским штабом команд Первой и Второй-Лиги.

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