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Венесуэла может переместить свои золотые резервы в Нью-Йорк

Венесуэла может переместить свои золотые резервы в Нью-Йорк

Правительство и оппозиция в Венесуэле близки к соглашению о передаче золотых резервов своего Центрального банка в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, пишет Financial Times.

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