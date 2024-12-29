Повторный выброс мазута в Анапе: 50 человек задействованы в уборке пляжа

На пляже "Динамо" в Анапе вновь обнаружен выброс мазута после инцидента с танкером. Оперативная бригада из 50 человек ведет работы по очистке территории, включая сотрудников администрации, представителей сельских поселений и коммунальных служб.
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