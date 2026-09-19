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Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые разглядел погоду на самом холодном коричневом карлике

Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые разглядел погоду на самом холодном коричневом карлике

11-часовые наблюдения выявили водяные облака и резкие колебания угарного газа в ледяной атмосфере объекта WISE 0855 Международная команда астрономов впервые построила погодную карту для самого холодного из известных коричневых карликов — объекта WISE J085510.

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