На Алтае ищут пекаря-вахтовика, согласного печь булки за 350 тысяч рублей

Специалист требуется на летний сезон в Краснодарский край Специалисты сервиса hh.ru проанализировали вакансии и выяснили, какую работу на Юге России предлагают соискателям из Алтайского края прямо сейчас.
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