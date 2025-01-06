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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о том, что у Головина нет трофеев с «Монако»: «Ничего страшного, он один из лучших футболистов России. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, но кто их знает?»

«Нет ничего страшного, что Александр Головин пока не выиграл ни одного трофея с «Монако»! Это же не говорит о том, что Александр плохой игрок.

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