Полицейские из Нижегородской области задержали уроженку Кировской области по подозрению в совершении серии краж у пенсионеров

Сотрудниками отдела по расследованию преступлений на территории Советского района Следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду установлена причастность уроженки Кировской области к краже денежных средств и золотых украшений у пенсионеров.
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