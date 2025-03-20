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Царьград

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"У них очень ценная земля": Трамп высказался о площади России и её величии

"У них очень ценная земля": Трамп высказался о площади России и её величии

Президент США заявил, что его стране необходимо "иметь дело" с Россией.Президент США Дональд Трамп заявил о важности взаимодействия с Россией, подчеркнув уникальность и ценность её территории.

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