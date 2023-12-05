Пятого декабря в Архангельской области ожидается аномальное похолодание

Такую информацию передаёт Северное УГМС — по данным синоптиков, отклонение средней суточной температуры воздуха от климатической нормы составит семь градусов и болееПохолодание сохранится в течение пяти дней — с пятого по десятое декабря.
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