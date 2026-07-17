15 интересных загадок для находчивых

Всего несколько минут — и вы узнаете, насколько хорошо умеете мыслить нестандартно. Готовы испытать себя? Тогда начинайте с первой загадки! Проверьте свою сообразительность! Эти загадки уже запутали тысячи людей.
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