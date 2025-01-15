В честь 100-летия со дня рождения писателя Евгения Носова жителям Твери прочитают его рассказ

В Восточной башне Тверского императорского дворца 19 января состоится музейно-театрализованный вечер в честь 100-летия со дня рождения Евгения Носова, фронтовика, писателя, художника, Героя Социалистического Труда.
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