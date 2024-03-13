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ФСБ и Росгвардия обнаружили в ДНР заминированный схрон для совершения терактов

ФСБ и Росгвардия обнаружили в ДНР заминированный схрон для совершения терактов

В результате совместных мероприятий сотрудников управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) и Росгвардии в Володарском районе республики 13 марта обнаружен заминированный схрон, заготовленный для совершения диверсионно-террористических актов.

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