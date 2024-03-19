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Трамп: США управляют «злобные, умные» люди из окружения Байдена

Трамп: США управляют «злобные, умные» люди из окружения Байдена

Соединенными Штатами управляют «злобные, умные» люди из окружения главы государства Джо Байдена. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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