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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жена Разина репостнула ИИ-ролик в поддержку тренера: «Шедевр! Версия, что в команде конфликт, не соответствует действительности. Просто есть один недовольный игрок»

Жена Андрея Разина репостнула ИИ-ролик в поддержку тренера. Главный тренер «Металлурга» ранее был отстранен от работы.

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