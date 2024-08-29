В Магадане полицейские и общественники поздравили подшефных ребят с наступающим Днем знаний

Сегодня ребята из школы-интерната поселка Сокол встречали гостей. В преддверии Дня знаний к детям приехали временно исполняющая обязанности начальника отдела морально-психологического обеспечения УРЛС УМВД России по Магаданской области Наталья Мишина, член Общественного совета при УМВД Вадим Кузнецов и артисты дома культуры поселка Сокол.