Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «дизельная дипломатия» разоблачила Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира».