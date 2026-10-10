Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «дизельная дипломатия» разоблачила Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира».
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