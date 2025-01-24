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Иноагент Быков* : «Я давно примерился к переезду в США. Я по России не скучаю»

Иноагент Быков* : «Я давно примерился к переезду в США. Я по России не скучаю»

  Дмитрий Быков* выдал про себя всё самое интересное по полной программе. Он тут давал интервью и откровенничал, и оказалось примерно то же, что вышло недавно с другим иноагентом Макаревичем*, о чём мы говорили недавно: как-то вдруг получилось, что с Россией их ничто не связывает, причём уже очень давно.

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Комментарии
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Андрей
а мы то по зильбертруду и не скучали никогда.😀
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19 час.

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