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Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам с большей доходностью

Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам с большей доходностью

Интерес инвесторов к этому сегменту подтверждает и рост активов инвестиционных фондов недвижимости Коммерческая недвижимость может стать более выгодным способом сохранения капитала, чем банковские вклады.

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