Смотрите видео гола Бензема с пенальти паненкой в матче «Манчестер Сити» – «Реал» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Форвард «Реала» Карим Бензема забил 3-я мяч своей команды, реализовав пенальти паненкой.

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