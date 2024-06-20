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  • Алексей Тан
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Финляндия решила заработать на России денег и начала диктовать свои условия. Ответ россиян неприятно удивил финнов

Финляндия решила заработать на России денег и начала диктовать свои условия. Ответ россиян неприятно удивил финнов

Интересная жизнь с Vera Star Вопреки ожиданиям Хельсинки, никакого дикого восторга по поводу заявления финских властей о том что они готовы отрыть границу, в России не наблюдается.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Буратино, рано с тебя смирительную рубашку сняли. Скажи куратору, что опять ступил, надо что-то посвежее, твой хрюк уже протух.
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15 час.
Natalija Osminina
Почитывала вашу переписку с Верой смелых в период твоей частичной ремиссии. Ушел навязчивый брел про каких-то чухонцев. Что кололи, позвольте спросить? Что-то импортное? Хорошо мозги просветляет. На короткое время, понятно. Потом бред возвращается с новой силой. Как все видят.
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15 час.
ВМ
Виктор Миков
В Суоми, как и везде народ в своей массе живет своим мирком, не задумываясь ни о чем, кроме своей семьи. Политически пассивен, мещане по - сути. Рулят малограмотные якобы экономисты. Однако куда смотрят промышленники, основа экономики.
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2 час.

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