Финляндия решила заработать на России денег и начала диктовать свои условия. Ответ россиян неприятно удивил финнов

ВВ Владимир Витковский Буратино, рано с тебя смирительную рубашку сняли. Скажи куратору, что опять ступил, надо что-то посвежее, твой хрюк уже протух.

Natalija Osminina Почитывала вашу переписку с Верой смелых в период твоей частичной ремиссии. Ушел навязчивый брел про каких-то чухонцев. Что кололи, позвольте спросить? Что-то импортное? Хорошо мозги просветляет. На короткое время, понятно. Потом бред возвращается с новой силой. Как все видят.