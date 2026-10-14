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Русский Днепропетровск

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«Вперед, на Орел»: ВСУ пошли в психическую атаку в Сумской области

«Вперед, на Орел»: ВСУ пошли в психическую атаку в Сумской области

Радомир Маркуш 14 октября 2026 г., 13:56   Драпатый нашёл резервы, которые можно отправить в поход, то есть в расход Информация об очередной «Вивальди» ….

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