«Вперед, на Орел»: ВСУ пошли в психическую атаку в Сумской области

Радомир Маркуш 14 октября 2026 г., 13:56 Драпатый нашёл резервы, которые можно отправить в поход, то есть в расход Информация об очередной «Вивальди» ….
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