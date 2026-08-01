iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Google отключила генерацию ИИ-снимков в Google Earth спустя сутки после запуска

Google отключила генерацию ИИ-снимков в Google Earth спустя сутки после запуска

Функцию свернули после опасений, что она позволит создавать фальшивые спутниковые изображения катастроф, военных объектов и других событий, используемых для проверки информацииGoogle менее чем через сутки отключила новую функцию генерации изображений в Google Earth, которая позволяла создавать спутниковые снимки по текстовому описанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии