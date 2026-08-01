Google отключила генерацию ИИ-снимков в Google Earth спустя сутки после запуска

Функцию свернули после опасений, что она позволит создавать фальшивые спутниковые изображения катастроф, военных объектов и других событий, используемых для проверки информацииGoogle менее чем через сутки отключила новую функцию генерации изображений в Google Earth, которая позволяла создавать спутниковые снимки по текстовому описанию.