Google отключила генерацию ИИ-снимков в Google Earth спустя сутки после запуска

Функцию свернули после опасений, что она позволит создавать фальшивые спутниковые изображения катастроф, военных объектов и других событий, используемых для проверки информацииGoogle менее чем через сутки отключила новую функцию генерации изображений в Google Earth, которая позволяла создавать спутниковые снимки по текстовому описанию.
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