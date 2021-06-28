ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАМЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ на ЖЕЛТОМ ФОНЕ АВТОБУСОВ и ТАКСИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ по ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

Управление ГИБДД МВД по Республике Крым информирует о требованиях законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при получении лицензии для осуществления перевозок легковым такси и транспортных средств, оборудованных для перевозок более восьми человек, то есть тех, которые по своим техническим характеристикам отнесены к автобусам, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление предпринимательской деятельности.