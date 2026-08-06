Поставщики и владельцы спецтехники объединятся на равных: Sigma Expo Group создает отраслевую Ассоциацию

Новая Ассоциация призвана стать первым на рынке объединением, где поставщики и владельцы техники выступают на равных, а не просто в роли «продающей» и «покупающей» стороны, как это часто бывает на цифровых площадках.
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