«Торг уместен». Севастопольский коммунист Василий Пархоменко ради победы на выборах включил высокое напряжение?

Севастопольские коммунисты после выборов не могут прийти в себя. Появились сведения, что поведение их лидера - Василия Пархоменко - вызвало, мягко сказать, недоумение в рядах его соратников, а не только посвящённых в политический процесс граждан Севастополя.
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