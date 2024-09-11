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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Торг уместен». Севастопольский коммунист Василий Пархоменко ради победы на выборах включил высокое напряжение?

«Торг уместен». Севастопольский коммунист Василий Пархоменко ради победы на выборах включил высокое напряжение?

Севастопольские коммунисты после выборов не могут прийти в себя. Появились сведения, что поведение их лидера - Василия Пархоменко - вызвало, мягко сказать, недоумение в рядах его соратников, а не только посвящённых в политический процесс граждан Севастополя.

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